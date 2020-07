“Juric non rompere il…”: ecco cosa è successo con Antonio Conte durante Inter-Verona

Una frase piuttosto nervosa quella di Antonio Conte nei confronti dell’allenatore del Verona, Ivan Juric. Al 35′ del primo tempo su una protesta dell’allenatore interista per un fallo chiamato a Lukaku evidentemente il mister ex Genoa si sarà lamentato ed immediatamente Conte si è fatto sentire.

“Juric non rompere il c…”. La frase è facilmente decifrabile e viene ripetuta per diverse volte. Ovviamente in situazioni del genere ovvero senza pubblico si sente praticamente tutto in tv.

Subito dopo l’inizio della partita lo stesso Juric era stato ripreso dall’arbitro sottolineando quasi che a casa sua non si dovevano permettere a chiedere falli.