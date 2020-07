Leda Bertè è la maggiore delle sorelle Loredana Bertè, Mia Martini e Olivia Bertè. A differenza del resto della famiglia, ha scelto di non apparire in televisione così spesso ma non ha mai mancato di dare il suo appoggio alle sorelle nei momenti più difficili.

Leda Bertè ha scelto di non entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Fin da giovane ha sviluppato una grande passione per i computer e negli anni è diventata un’esperta. Tanto da lavorare per 15 anni al Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione e in seguito nello stesso centro della Corte d’Appello.

Leda Bertè – Chi è la sorella di Loredana e Mia Martini

Leda Bertè nascea Bagnara Calabra nel ’45, grazie al matrimonio fra il padre Giuseppe Radames Bertè e Maria Salvina Dato. La maggiore delle sorelle seguirà il resto della famiglia durante il trasferimento nelle Marche e poi raggiungerà Roma, dove sceglierà di stabilirsi anche in età adulta. Nei momenti più difficili della carriera di Mimì, Leda sceglie di ospitarla in casa propria per diversi mesi. “Mimì è stata messa alla gogna e ha sofferto tantissimo la cattiveria della gente“, dirà, “Si è creata questa diceria poi diventata corale per chi non aveva capito con chi aveva a che fare. La grande sensibilità di questa donna è stata distrutta con una cattiveria immensa. Gli 8 mesi in cui è stata da me perché aveva grosse difficoltà economiche ho sempre cercato di farle capire che sarebbe tornata alla grande ma le hanno fatto tanto male, era diventata fragile. Le cattiverie delle persone le abbiamo vissute veramente, ma poi da gente insospettabile. Io queste persone non le perdonerò mai“.

Al pari della sorella minore, Leda Bertè non riuscirà mai ad avere un rapporto felice con la rocker. Le due interromperanno ogni dialogo alcuni anni prima della morte di Mimì, non trovando poi alcun tipo di incontro. “Loredana ha la sua vita”, dirà, “i miei numeri di telefono li ha, quando vuole mi chiama. Io sono una persona molto disponibile e lascio vivere la vita come uno vuole”. Dal punto di vista della vita privata, Leda invece si presenterà all’altare per due volte. Dal primo matrimonio nascerà Alessandra (1967), mentre Manuela e l’altra figlia dalle seconda nozze.