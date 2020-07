Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 10 luglio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 10 luglio 2020. Ci avviciniamo sempre di più al prossimo weekend: come partirà per l’Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro? L’Ariete ritrova nuova forza, il Toro sta per ricevere notizie interessanti. I Gemelli sono piuttosto affaticati, mentre per il Cancro ci sono ancora dei problemi di carattere pratico da risolvere. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo domani venerdì 10 luglio 2020: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai una bella energia, che aumenterà nel fine settimana. Questo perché hai Marte nel segno e fra poco si unirà la Luna. Ne gioverà soprattutto l’amore e, come spesso accade a te, sarai attratto da relazioni complicate: cerca solo di non buttare all’aria un rapporto importante.

Oroscopo domani venerdì 10 luglio 2020: Toro

Con Giove e Saturno a favore avrai grinta da vendere! Chi lavora in proprio potrà ricevere molto presto notizie interessanti; forse, per qualcuno, è già cambiato qualcosa. I lavoratori dipendenti, invece, in questi giorni sono più sotto pressione, perché stanno avendo meno capacità di azione. In questi giorni, comunque, hai così tanta forza da sostenere sia te che gli altri!

Oroscopo domani venerdì 10 luglio 2020: Gemelli

Domani ti sentirai molto affaticato. Quel che manca di più adesso è un gesto affettuoso, una carezza, forse perfino un po’ di protezione. Nelle prossime giornate dovresti provare a essere più cauto in amore. Tieni duro, perché da sabato comincerà il tuo recupero!

Oroscopo domani venerdì 10 luglio 2020: Cancro

Se hai cose da fare o da dire, cerca di muoverti in queste 48 ore. Come indica il popolare astrologo Paolo Fox oggi e domani hai più energia, mentre da sabato cambierà qualcosa. Stai vivendo dei giorni complicati; certe volte vorresti mandare tutto all’aria, allontanare chi non riconosce i tuoi meriti, ma sai di non poterlo fare. Nei prossimi giorni qualcuno sarà impegnato a sistemare alcune questioni di tipo legale o economico.