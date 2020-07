Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 10 luglio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 10 luglio 2020. Quali segni, fra il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione, saranno toccati dalla fortuna nel weekend? Bisogno di svago per il Leone, ancora stanchezza e tensione per la Vergine. Lo Scorpione ritrova forza, mentre la Bilancia è sotto pressione per via del lavoro. Vi proponiamo, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo domani venerdì 10 luglio 2020: Leone

In questi giorni hai bisogno di maggiore svago, di più spensieratezza. Tu sei un segno che trova difficilmente qualcosa che davvero lo diverta davvero. In più, i problemi di lavoro vissuti finora o anche le misure restrittive di questo periodo rendono le cose ancora più complicate. Anche l’amore potrebbe risentire di tutte queste difficoltà.

Oroscopo domani venerdì 10 luglio 2020: Vergine

Come ti raccomanda di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti cercare di risolvere i contrasti in amore, senza aspettare oltre. Giovedì e venerdì sono due giornate un po’ critiche: la Luna in aspetto contrario procura più tensione e stanchezza del solito. Durante queste 48 ore dovresti evitare problemi e tensioni e dedicarti solo a quello che più ti interessa.

Oroscopo domani venerdì 10 luglio 2020: Bilancia

Ti senti parecchio sotto pressione. Chi ha appena iniziato un nuovo lavoro, si sentirà molto nervoso. Dovresti prenderti il weekend per fermarti a riflettere, magari sgombrare di più la tua mente. Cosa hai sbagliato? Spesso stai male quando reprimi la tua natura trasgressiva, quella più ribelle.

Oroscopo domani venerdì 10 luglio 2020: Scorpione

Come indicano le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani avrai la Luna a favore che ti renderà più forte che mai! In agosto, poi, comincerà un periodo molto fortunato per quel che riguarda l’amore e le relazioni. Se tu avessi la persona giusta accanto adesso, sarebbe il massimo: sei alle porte di un cambiamento di vita incredibile che sarà caratterizzato da grandi progetti!