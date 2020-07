Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 10 luglio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 10 luglio 2020. Come passeranno il fine settimana il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Il Sagittario venerdì sarà sottotono, il Capricorno, invece, deve darsi da fare nelle prossime ore. Serenità in più per i Pesci, mentre l’Acquario non c’è con la testa! Ecco, di seguito, le previsioni astrologiche dedicate agli ultimi 4 segni zodiacali, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo domani venerdì 10 luglio 2020: Sagittario

Domani sarai piuttosto sottotono, mentre sabato e domenica avrai un bel recupero. In questo periodo sei molto preoccupato per alcune questioni di lavoro. Ricordati che per ora potrai fare solo progetti, ma prima di novembre non riuscirai a concretizzare un granché! Ora dovrai solo armarti di pazienza e attraversare questa fase della tua vita così particolare, forse un po’ confusa.

Oroscopo domani venerdì 10 luglio 2020: Capricorno

Il suggerimento dell’oroscopo di Paolo Fox per domani è quello di darsi da fare nelle prossime 24 ore, perché da sabato prossimo, e fino a lunedì, avrai giornate più faticose. In questo momento ci sono delle difficoltà di lavoro a complicare tutto, ma non demoralizzarti. Alla fine, questo 2020 risulterà essere un anno molto proficuo, vedrai!

Oroscopo domani venerdì 10 luglio 2020: Acquario

In questi giorni non ci sei con la testa. Dovresti fermarti e prenderti più cura della forma fisica, organizzare il tuo tempo in maniera meno stressante. Ecco, perché frequentare un segno di terra ora sarebbe di grande aiuto. Il Toro, la Vergine e il Capricorno sono in grado di direzionare la tua enorme creatività; creatività che se non gestita bene diventa solo tanta energia confusa. In amore le cose andranno meglio e si potranno fare progetti importanti. In questo periodo i single sono particolarmente attratti da persone originali.

Oroscopo domani venerdì 10 luglio 2020: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrai recuperare un po’ di serenità in più, soprattutto in amore, merito di questa Luna nel segno. Sul lavoro ci sono nuove proposte in arrivo che dovrai valutare con molta prudenza. Non escludere progetti a lungo termine! Stai recuperando, seppure lentamente. Da agosto potrai contare sulla complicità di stelle più favorevoli per quanto riguarda l’amore e le relazioni.