Ricetta capesante gratinate: ingredienti, preparazione e consigli

Le capesante gratinate sono un antipasto perfetto. Molto delicate, eleganti, dall’aspetto molto bello, oltre che ad avere un sapore molto piacevole.

Capesante gratinate – Ingredienti

Capesante 8

Pane mollica 100 g

Pepe nero q.b.

Sale fino q.b.

Olio extravergine d’oliva 40 g

Scorza di limone 1

Prezzemolo q.b.

Timo q.b.

Maggiorana q.b.

Capesante gratinate – Preparazione

Per realizzare le capesante gratinate, iniziate dalla panure: prelevate la mollica di pane togliendo la crosta; tagliate la mollica a cubetti. Trasferitela in un mixer, unite l’olio, salate e pepate a piacere, aggiungete le erbe aromatiche, prezzemolo, maggiorana, timo, e infine grattugiate la scorza di limone.

Frullate e otterrete la panure; con queste dosi la vostra panure sarà umida al punto giusto, in modo che il risultato sia gustoso e non rimanga troppo asciutto. Prendete le capesante, adagiatele su una leccarda, con la conchiglia rivolta verso la base in modo da farcire le capesante con la panure ottenuta. Una volta distribuita infornatele in forno ventilato preriscaldato a 190° per circa 15 minuti o non appena si sarà creata una crosticina invitante. Le vostre capesante gratinate sono pronte per essere servite.

Capesante gratinate – Consigli utili

E’ preferibile consumare le capesante gratinate poco dopo averle preparate, ancora calde. Possono essere conservate per 1 giorno in frigo in un contenitore ermetico.

Limone ed erbe aromatiche sono perfette per la panatura, ma potete anche variare: ad esempio un’abbinata vincente, togliendo la scorza di limone, è pistacchio e pomodorini!