Spal – Udinese – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali

Andrà presto in scena la partita che vedrà sfidarsi Spal e Udinese, incontro valevole per la 31esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 19.30 di giovedì 9 luglio.

Spal – Udinese : Ultime dai campi

Di Biagio non potrà schierare Cionek, squalificato per somma di ammonizioni, oltre agli infortunati Zukanovic, Valoti e Fares, Valdifiori scenderà in campo nel ruolo di regista mentre l’attacco sarà affidato a Petagna, avrà il supporto di D’Alessandro e Strefezza.

Assenze anche per Gotti, che non potrà fare affidamento su Sema, Prodl, rispettivamente per squalifica e infortunio al ginocchio, oltre al lungodegente Mandragora, che ne avrà per tutta la stagione.

Spal – Udinese – Le formazioni ufficiali

SPAL (4-3-3): Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Reca; Castro, Valdifiori, Dabo; D’Alessandro, Petagna, Strefezza.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelar; Lasagna, Okaka.