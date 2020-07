Tara Gabrieletto durante la giornata di ieri ha creato un vero e proprio scontro con i fan sul suo profilo Instagram. La ex corteggiatrice infatti, è al centro del gossip per la fine della sua storia e del suo matrimonio con Cristian Gallella.

La coppia ormai da diversi mesi ha preso strade completamente diverse tanto da decidere di separarsi per sempre. I motivi di tale separazione però, non verranno mai svelati visto che entrambi hanno deciso di tenerlo nascosto così da non annunciare la reale motivazione della loro decisione.

L’ex corteggiatrice però, sembra essere al centro del gossip per le tantissime domande e le critiche che sta ricevendo sul suo profilo Instagram, decidendo così di rispondere senza nessun pelo sulla lingua arrivando al punto di offendere i suoi haters. Quali sono state le sue parole all’interno delle sue storie?

Tara Gabrieletto scontro con i fan

Durante la giornata di ieri, Tara ha deciso di dire la sue e di zittire le tante persone che da settimane la stanno criticando. L’ex corteggiatrice infatti, sta ricevendo diverse offese per la separazione da Cristian ma soprattutto per il non voler rivelare il motivo di tale decisione.

Tara Gabrieletto ha dato così vita a un vero e proprio scontro con i fan decidendo di dire tutto ciò che pensa riguardo a questa situazione. Più volte Tara ha spiegato di aver sofferto molto ma di non darlo a vedere all’interno dei social per evitare altre polemiche e commenti in merito alla situazione già delicata di suo.

Ieri la ex corteggiatrice però, non è riuscita a trattenersi e ha deciso di rispondere alle accuse in modo forte ma soprattutto inaspettato. Nessuno infatti, avrebbe mai pensato di vedere Tara così arrabbiata. Quali sono state le sue parole?

Ex corteggiatrice senza freni sui social

Tara Gabrieletto senza troppi peli sulla lingua e con parole crude e forti, ha voluto mettere un punto sulle tante accuse e offese nei suoi confronti e nei confronti di Cristian. I motivi della loro separazione infatti, rimarranno privati nonostante i fan continuino a mandarle messaggi per sapere la verità e per criticandola.

Le parole dell’ex corteggiatrice infatti, sono state molto dirette: “Mi sto un po’ rompendo le palle di leggere commenti idioti scritti da idioti, ma non è che mi stupisca questa cosa. Comunque facciamo un po’ di chiarezza: sì, è finito un matrimonio, perfetto, la vita continua, ci saranno altre 1200 delusioni in tutta la mia vita. […] I motivi rimarranno sempre e comunque miei e di Cristian, sarà sempre una persona speciale, sempre e comunque, quindi guai a chi si permette di parlare male di lui. Sul mio social non lo permetto, perché è come sputtanare otto anni di relazione, io non ve lo permetto questo! Quindi siccome i motivi li sappiamo solo noi e rimarranno solo nostri, fatela finita! Imparate la parola rispetto e se non siete in grado fuori dai co***oni, perché io gente di me**a nella mia vita non ne voglio. Spero di essere stata chiara”.