Uomo positivo al Covid fermato a bordo di un Treno a Roma, aveva violato la quarantena

Era risultato positivo e messo in “quarantena fiduciaria” un 53enne originario del Bangladesh che tuttavia ha violato il provvedimento di isolamento ed ha viaggiato fino in Emilia Romagna, per poi ritornare da Rimini sempre a bordo di un treno, dove all’evidenza dei sintomi influenzali, riconducibili al coronavirus (ovverà malessere e tosse diffusa), gli agenti della Polizia Ferroviaria. Dopo un rapido controllo con il termoscanner, l’uomo è stato trasferito al policlinico Umberto I, dove è stata confermata la positività al Covid-19.

Tracciamento

Prima della sospensione dei voli dal Bangladesh, resa effettiva da pochi giorni sotto direttive del ministro della Salute Speranza, l’uomo era arrivato da Dacca, la capitale del paese a Fiumicino lo scorso 23 giugno, dove proprio in quel caso è risultato positivo per la prima volta al contagio ed ordinato di stare in isolamento.

Ricostruzione dello spostamento

Ora le autorità stanno cercando di ricostruire ogni spostamento dell’uomo, sebbene l’operazione risulti particolarmente difficile visto il tragitto già operato dall’uomo, che è stato denunciato per violazione della quarantena, come dichiarato proprio dalle autorità: “Abbiamo attivato tutte le procedure previste dal protocollo sanitario – confermano i poliziotti che hanno proceduto – dopo aver soccorso il passeggero abbiamo allertato le autorità competenti. Ora stiamo ricostruendo gli spostamenti per il tracciamento. Un’operazione complessa perché l’uomo si è spostato più volte di regione in regione prima di rientrare a Roma“.