Ieri sera si è terminata una nuova puntata di Temptation Island e il falò di confronto anticipato tra Alessandro e Sofia è terminato nel migliore dei modi ed escono insieme da programma. La coppia entrata all’interno del docu-reality dopo una serie di tira e molla e di tradimenti cercata nella loro storia d’amore una svolta che, facesse capire ad entrambi quanto il loro sentimento fosse forte.

Le parole di Sofia nei confronti di Alessandro e alcune bugie dette durante alcuni momenti con i tentatori, hanno spinto Alessandro a richiedere il falò di confronto anticipato. Cosa è successo durante il falò di ieri sera, quali sono state le parole di Alessandro?

Alessandro e Sofia escono insieme

Entrambi hanno deciso di partecipare a Temptation Island per capire realmente i sentimenti che provano. La loro esperienza è terminata molto in anticipo rispetto i 21 giorni stabiliti dal programma. Alessandro infatti, dopo aver sentito Sofia affermare una serie di tradimenti agli occhi del fidanzato inesistenti, ha deciso di chiarire una volta per tutte la situazione che non riusciva più a sopportare.

Secondo il suo punto di vista infatti, la sua fidanzata avrebbe omesso alcuni dettagli importanti come ad esempio il tradimento che la stessa Sofia ha fatto nei confronti di Alessandro durante un loro momento di crisi.

Alessandro ha così richiesto la scorsa settimana il falò di confronto anticipato. Ha così deciso di chiarire una volta per tutte le parole dette da Sofia e il suo comportamento poco “onesto”.

La coppia durante il falò di confronto

Durante il confronto finale la coppia formata da Alessandro e Sofia ha scatenato l’inferno. Essi si sono accusati l’un l’altro gli sbagli fatti in passato e le gelosie nate all’interno dei due villaggi. Alessandro infatti, accecato dalla gelosia ha accusato Sofia di aver più volte mancato di rispetto nei suoi confronti abbracciando e stando troppo vicino a uno dei tentatori.

Al contrario Sofia ha accusato più volte Alessandro delle parole poco carine nei suoi confronti non dimostrando di essere cambiato dopo le tantissime litigate degli anni scorsi. Dopo il duro confronto e il duro sfogo di entrambi, la coppia ha deciso di uscire insieme ancora più innamorati di prima. Con la promessa di non ripetere nuovamente gli sbagli già fatti in passato.