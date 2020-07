Ascoli – Salernitana – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Ascoli – Salernitana si sfidano questa sera alle ore 21:00 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli per la 33a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte due delle squadre che al momento occupano posizioni molto diverse in classifica e sono in lotta rispettivamente per playout retrocessione e playoff promozione, anche se il rendimento recente è identico: 1 vittoria, 1 pari e 1 sconfitta nelle ultime tre gare.

Ascoli – Salernitana: come arrivano alla gara

L’Ascoli è attualmente 16° in classifica a 36 punti, a pari merito con la Juve Stabia che lo segue in graduatoria. Le due squadre occupano al momento le due posizioni che portano al playout per evitare la retrocessione, ma l’Ascoli è a un solo punto dalla Cremonese che la precede in classifica. Nell’ultima gara ha raccolto una fondamentale vittoria nello scontro diretto contro il Cosenza, dopo aver fatto un buon pareggio contro il Crotone. Dopo le tre sconfitte consecutive alla ripresa del campionato, sembra essere in ripresa.

La Salernitana invece occupa la settima posizione in classifica con 47 punti, ed è in piena bagarre per entrare nella griglia playoff promozione. La squadra di Ventura era tra le più in forma al momento dello stop e navigava saldamente alle spalle delle posizioni per la promozione diretta. Dalla ripresa ha raccolto una sconfitta esterna contro l’Entella, e in casa ha pareggiato contro Pisa e Cremonese, battendo solo una Juve Stabia che è apparsa quella messa peggio da quando si è ricominciato a giocare.

Ascoli – Salernitana: le probabili formazioni

Ascoli (4-3-2-1): Leali; Andreoni, Brosco, Ranieri, Sernicola; Brlek, Troiano, Cavion; Morosini, Ninkovic; Scamacca. All. Dionigi.

Salernitana (3-5-2): Vannucchi; Karo, Billong, Jaroszynski; Capezzi, Di Tacchio, Akpa-Akpro, Kiyine, Lopez; Djuric, Cerci. All. Ventura.

Ascoli – Salernitana: Il nostro pronostico

Partita che, per lo stato di forma delle due squadre, vede leggermente favoriti i padroni di casa, che hanno anche necessità di togliersi dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Una vittoria dell’Ascoli darebbe un senso diverso al finale di stagione. La Salernitana ha mostrato più di una difficoltà nelle partite precedenti, vincendo solo contro la Juve Stabia: puntiamo per questo sul segno 1.

Ascoli – Salernitana: Dove vederla in tv o streaming

La partita Ascoli-Salernitana, match valido per la 33° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN. L’emittente trasmette in streaming per tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone e pc. La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.