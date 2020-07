Benevento – Venezia – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Benevento – Venezia è una delle gare di Serie B valide per la 33° giornata, padroni di casa già matematicamente promossi al prossimo campionato di Serie A, veneti che, invece, hanno solo 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

I beneventani arrivano da una sconfitta per 3-0 contro il Crotone, dopo che la vittoria in casa per 1-0 ai danni della Juve Stabia, gli hanno fatto festeggiare il ritorno nella massima serie. Inzaghi ha creato un gruppo con un’identità ben precisa e lo dimostrano le 23 vittorie 7 pareggi e 2 sconfitte finora conquistate. Il Venezia arriva da una sconfitta in casa per 2-0 a favore dell‘Empoli, prima di questa sconfitta avevano vinto lo scontro salvezza con il Livorno. Classifica che si fa sempre più interessante per gli arancionverdi, e che vedono la salvezza sempre più vicina a 5 giornate dal termine.

Benevento – Venezia: Probabili formazioni

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Tuia, Volta, Letizia; Tello, Schiattarella, Del Pinto; Importa, Insigne; Moncini. All. Inzaghi

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Ceccaroni, Lakicevic; Caligara, Vacca, Maleh; Firenze; Capello, Longo. All. Dionisi

Benevento – Venezia: Dove vederla in tv e streaming

Il match andrà in scena questa sera alle ore 21:00 allo stadio Vigorito di Benevento, la partita sarà trasmessa sui canali DAZN prestabiliti, per tutti i possessori di abbonamento DAZN è possibile, vedere il match anche sull’applicazione scaricabile sia per Android che per Apple.