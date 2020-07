Calciomercato Juventus – Zaniolo nel mirino dei bianconeri, la Roma è in allarme perché l’offerta del club piemontese potrebbe essere irrinunciabile sia per la società che per il giocatore. L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre proprio con la notizia dell’interesse della Juventus per il talento giallorosso che è appena tornato a giocare dopo il recupero dall’infortunio al crociato subìto proprio contro i bianconeri nello scorso inverno.

Calciomercato Juventus – Zaniolo nel mirino, Roma in allarme

La Juventus potrebbe approfittare della situazione economica problematica della Roma per provare a strappare Zaniolo al club giallorosso. Anche se il giocatore sta bene a Roma e sembra consapevole che un altro anno nella capitale lo aiuterebbe in vista degli Europei che si giocheranno nell’estate 2021, la prospettiva di un ingaggio di molto superiore a quello attualmente percepito e la possibilità di giocare in Champions già dal prossimo anno potrebbero convincerlo al trasferimento. Secondo il Corriere dello Sport Paratici ritiene Zaniolo prioritario anche rispetto a Tonali, sul quale sarebbe disposto a concedere terreno alle rivali qualora fosse possibile prendere il fantasista della Roma.

Alla Juventus stanno aspettando il momento migliore per presentare l’offerta. I fattori ad influenzare la scelta sono principalmente due. Il primo è interno, ed è la disponibilità economica nonché l’individuazione di contropartite tecniche che potrebbero convincere la dirigenza giallorossa a trattare la cessione. La seconda è…la dirigenza giallorossa: incerto al momento il futuro di Pallotta nel club e questo porta ad un po’ di problemi nella definizione degli scenari.

Zaniolo, nel frattempo, si appresta a tornare titolare della Roma dopo i due spezzoni in campo contro Napoli e Parma. La piazza giallorossa è in allarme non solo perché non è chiaro quanto accadrà a livello societario, ma anche perché chi aveva pubblicamente dichiarato che avrebbe difeso i gioielli della squadra Zaniolo e Pellegrini – parliamo del DS Petrachi – è andato via dall’organigramma. Segnali preoccupanti che non lasciano ben sperare in un futuro che probabilmente vede una ripartenza dai preliminari di Europa League. Tutti fattori che vanno a vantaggio della Juventus in questo momento.