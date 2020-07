Calciomercato Torino – Pronto a chiudere l’acquisto di un centrocampista svincolato

Il calciomercato Torino inizia a prendere forma dopo la vittoria in rimonta sul Brescia che può essere salutata come una salvezza anticipata. Questa vittoria ottenuta può quindi sbloccare alcune situazioni riguardanti il futuro.

Il nodo allenatore

Ormai del tutto svanito il sogno Juric, che proprio poco fa ha affermato che il suo futuro sarà ancora legato al Verona o nel caso all’estero e la sicura non riconferma di Longo, il primo nodo da sciogliere per Cairo è quello relativo all’allenatore.

In corsa ci sono sempre Giampaolo e Pioli, sembra proprio che il nome del prossimo trainer granata esca da questi due a meno di sorprese al momento non preventivabili.

Entrambi al momento hanno le stesse possibilità di sedere sulla panchina granata, anche se Pioli dopo l’ottimo finale di stagione con il Milan avrà sicuramente molte richieste sia in Italia che all’estero.

Vicinissimo un centrocampista svincolato

Ancor prima di scegliere il nuovo allenatore, la società si sta muovendo per chiudere il primo colpo in entrata e si tratterebbe di un colpo davvero importante, infatti il ds Davide Vagnati sta cercando di bruciare la folta concorrenza e convincere Giacomo Bonaventura a vestire la gloriosa maglia del Torino.

Vagnati è da tempo sul calciatore che ad agosto si svincolerà dal Milan e questo può risultare un vantaggio enorme rispetto ad Atalanta e Fiorentina che pure vorrebbero il calciatore.

Bonaventura sarebbe un colpo davvero importante per iniziare la campagna acquisti del prossimo anno, che dovrà essere quello della riscossa dopo alcune stagioni di sofferenza.

Il Torino e la propria tifoseria vogliono riassaporare l’aria d’Europa e per questo si proverà a non sbagliare un colpo in fase di calciomercato, anche se dovrà essere valutata la posizione di Belotti per il quale ogni anno non mancano gli ammiratori.