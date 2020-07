DIRETTA Cittadella-Crotone: formazioni ufficiali e risultato LIVE – DAZN Video

Diretta Cittadella-Crotone – E’ il vero e proprio big match della giornata 33 di Serie B. Le due squadre hanno entrambe una grandissima opportunità per provare ancora di più a raggiungere i propri obiettivi. Da un lato infatti il Cittadella, padrone di casa, che si presenta al match con 52 punti in classifica e prova ad inseguire il secondo posto occupato proprio dal Crotone a quota 55 punti.

Nelle ultime cinque partite il Cittadella ha fatto 9 punti, tutti fatti dalla ripresa del campionato ad ora. L’ultima partita giocata è stata quella contro il Pisa durante la quale è arrivata una sconfitta per due reti a zero.

Diverso il cammino del Crotone che nelle ultime cinque partite ha anch’esso fatto 9 punti ma con due vittorie e tre pareggi. All’andata il match si disputò il 30 Novembre e si concluse sul risultato di 0 a 0. Molto spesso il pareggio è stato il risultato conclusivo del match, addirittura dal 2013 ad ora, in otto volte che le due squadre di sono incontrate la X è uscita per ben cinque volte.

Cittadella-Crotone – Formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Cittadella-Crotone saranno rese note a poco più di un’ora dall’inizio della partita che è fissato per le ore 21 di questa sera. Intanto però possiamo andare a vedere come le squadre, con molta probabilità, scenderanno in campo.

I padroni di casa si schiereranno con un 4-3-1-2 con Paleari tra i pali. In difesa andranno Benedetti, Perticone, Adorni e Mora mentre a centrocampo saranno Proia, Iori e Branca. Dietro le punte Rosafio e Diaw vi sarà D’Urso.

Dall’altro lato il Crotone risponde con un 3-5-2 formato da Cordaz in porta, Cuomo, Golemic e Marrone in difesa. I cinque di centrocampo dovrebbero essere Gerbo, Molina, Crociata, Barberis e Benali con il duo d’attacco composto da Messias e Armenteros.

Cittadella-Crotone – DIRETTA LIVE STREAMING

La partita tra Cittadella e Crotone si potrà vedere in diretta streaming solo se si è abbonati a DAZN. In quel caso infatti vi basterà accedere al vostro profilo per poter vedere la diretta della partita. Nel caso in cui non siete ancora abbonati invece potrete seguirla direttamente qui sotto grazie al nostro livematch che inseriremo a breve.

Il Cittadella nelle ultime cinque partite in casa ha vinto due volte, perso due volte e pareggiato per una sola volta. Le vittorie sono arrivate contro Perugia e Juve Stabia mentre le sconfitte con Pordenone ed Empoli. L’unico pareggio è arrivato il 29 Febbraio contro la Cremonese quando la partita si chiuse sul risultato di 0 a 0.

Dall’altro lato per il Crotone le ultime cinque partite in trasferta hanno portato ben 8 punti: due vittorie, due pareggi ed una sconfitta. La vittoria è arrivata in casa del Venezia e dell’Entella mentre i pareggi con Ascoli e Perugia. L’unica sconfitta contro la Juve Stabia lo scorso 15 Febbraio.

L’ultima partita disputata allo stadio Pier Cesare Trombolato di Cittadella si è conclusa con un netto 3 a 0 per i padroni di casa che guadagnarono tre punti grazie ai gol di Scappini, Schenetti e Strizzolo.