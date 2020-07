DIRETTA Sorteggio – Champions League ed Europa League – LIVE STREAMING

Diretta Sorteggi – Manca ancora poco meno di un mese per rivedere le competizioni europee ma già da oggi ricominceremo ad assaporare qualcosa. Infatti si respira nuovamente aria di Champions League ed Europa League. L’appuntamento è per le ore 12 a Nyon dove saranno disegnati i tabelloni delle Final Eight di Champions League ed Europa League.

Le squadre che sono già passate ai quarti di Finale di Champions League sono l’Atalanta, l’Atletico Madrid, il Lipsia ed il PSG. Queste quattro erano riuscite già a disputare i ritorni degli ottavi di finale ed avevano già strappato il biglietto per il turno successivo. Le partite che invece ancora si dovranno giocare sono i ritorni di Bayern-Chelsea, Barcellona-Napoli, Juve-Lione e Manchester City-Real Madrid. Queste quattro partite si giocheranno a porte chiuse.

Final Eight Champions League – Come funziona

Appena sapremo quali sono le otto squadre che hanno passato il turno dagli ottavi di finale si arriveranno a giocare per la prima volta nella storia le Final Eight. Con molta probabilità la città che ospiterà la competizione sarà Lisbona ma negli ultimi giorni sono nati alcuni focolai da coronavirus e per questo motivo si potrebbe anche pensare a qualche altra città anche se da Nyon hanno fatto sapere che non ci sono piani B.

Si ricomincia dunque il 7 e l’8 Agosto con le gare che sono rimaste in sospeso, ovvero quelle elencate poche righe qui sopra. Dopo di che i quarti di finale si giocano dal 12 Agosto al 15 Agosto. Il 18 ed il 19 dello stesso mese vi saranno le semifinali ed il 23 Agosto la Finalissima di Champions League.

DIRETTA SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE

Alle ore 12 di questa mattina a Nyon saranno effettuati i sorteggi delle Final Eight di Champions League con gli accoppiamenti che vedremo per la fase finale. La diretta streaming sarà trasmessa su SkyGo o su NowTV ma noi seguiremo con voi in tempo reale tutte le designazioni.

Final Eight Europa League – Come funziona

Con le stesse modalità della Champions si andranno a disputare anche le Final Eight di Europa League. Diverse sono ancora le partite che si devono disputare: Inter e Roma non hanno ancora giocato nemmeno l’andata degli Ottavi di Finale e si giocheranno su partita secca. Di seguito l’elenco delle partite da disputare.

Inter-Getafe (Partita secca) – 5 Agosto

Roma-Siviglia (Partita secca) – 5 Agosto

Shaktar Donetsk-Wolfsburg – 5 Agosto

Basilea-Eintracht – 5 Agosto

Copenaghen-Istanbul – 5 Agosto

Manchester United-Lask – 5 Agosto

Wolverhampton-Olympiacos – 5 Agosto

Leverkusen-Rangers – 5 Agosto

