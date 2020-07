DIRETTA STREAMING – Ascoli – Salernitana – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Partita molto importante per entrambe le squadre che andranno a confrontarsi oggi 10 luglio alle ore 21.00, ovvero Ascoli e Salernitana, gara valida per il campionato di Serie B. Nonostante gli obiettivi diversi, le due sfidanti hanno ancora molto da dire al campionato cadetto.

Stato di forma delle squadre

L’ultima vittoria dell’Ascoli ha permesso di continuare a sperare in una salvezza senza passare per i rischiosi playout: la squadra marchigiana è a 36 punti, ad uno solo dal 15esimo posto, ovvero posizione utile per garantirsi la permanenza nella categoria, obiettivo principale della stagione.

Dovrà continuare a macinare punti anche la Salernitana se intende partecipare agli spareggi promozione per andare in Serie A, vista la numerosa concorrenza e la classifica “corta”. I campani sono attualmente 7° in classifica.

Ascoli – Salernitana – Dove Vederla

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Ascoli – Salernitana – Risultato in diretta

Il match potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale dopo ogniazione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.