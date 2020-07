DIRETTA STREAMING – Benevento – Venezia – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Andrà in scena alle ore 21.00 il giorno venerdì 10 luglio la partita tra Benevento e Venezia, sfida di campionato di Serie B, allo stadio Vigorito di Benevento.

Lo stato di forma delle squadre

Con la vittoria del campionato in tasca, il Benevento può permettersi di giocare il resto del campionato senza preoccupazioni o pressioni, dopo la grande stagione portata avanti. Sanniti che disputeranno la prossima stagione in Serie A.

Discorso differente per il Venezia che è momentanemente fuori dalla zona playout, che dista attualmente 3 punti, tuttavia per i lagunari sarà opportuno conquistare più punti possibili, magari proprio in occasione di questa sfida, contro un avversario senza più obiettivi da conquistare.

Benevento – Venezia – Dove vederla

La sfida in programma allo stadio Vigorito andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili, nonchè su console di gioco come Playstation e Xbox.

Benevento – Venezia – Risultato in diretta

Il match potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale dopo ogniazione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.