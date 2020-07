DIRETTA STREAMING – Chievo – Trapani – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Chievo e Trapani, squadre che andranno ad affrontarsi alle ore 21.00 oggi 10 luglio, hanno obiettivi molto diversi ma entrambe hanno bisogno assoluto di punti per perseguire i i propri obiettivi stagionali.

Lo stato di forma delle squadre

Il Chievo sembra direzionato verso i playoff promozione, anche se la classifica decisamente affollata in quella zona non rende le cose tranquille per i clivensi che dovranno affrontare con concentrazione le ultime gare del campionato per avere una chance di ritornare subito in Serie A.

Il Trapani invece ha come obiettivo la permanenza in serie B, anche se la zona playout dista ancora 5 punti: le prossime gare dei siciliani saranno fondamentali per provare ad uscire dalle “sabbie mobili”.

Chievo – Trapani – Dove Vederla

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Chievo – Trapani – Risultato in diretta

Il match potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale dopo ogniazione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.