DIRETTA STREAMING – Empoli – Frosinone – Risultato LIVE, Gol e Highlights

La partita tra Empoli e Frosinone, valida per il campionato di Serie B, avrà inizio alle ore 21.00 di oggi 10 luglio presso lo stadio Castellani di Empoli.

Stato di forma delle due squadre

Campionato di alti e bassi per l’Empoli che si ritrova al 10° posto in graduatoria ma con ancora concrete possibilità di ambire ai playoff, che distano attualmente ad un solo punto dagli azzurri toscani. Tuttavia è necessario trovare un filotto di risultati positivi, vista la grande concorrenza in quella zona di classifica.

Quasi certo dei playoff è invece il Frosinone, nonostante non abbia iniziato al meglio il “nuovo” campionato dopo il Covid-19, i ciociari si trovano al 5° posto con 51 punti, sulla carta ancora in corsa per una conquista del 2° posto valido per la promozione diretta.

Empoli – Frosinone – Dove Vederla

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Empoli – Frosinone – Risultato in diretta

