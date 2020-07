DIRETTA STREAMING – Juve Stabia – Entella – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Sarà Juve Stabia – Entella la sfida inaugurale della 33esima giornata del campionato di Serie B 2019/20, e vedrà le due squadre fronteggiarsi alle ore 18.45, oggi venerdì 10 luglio.

Lo stato di forma delle squadre

La Juve Stabia non è tornata al meglio dopo la pausa forzata dovuta al Covid-19, con ben 4 sconfitte consecutive dal ritorno in campo che hanno portato la squadra campana in piena zona playout: nelle prossime partite, magari proprio da questa, è necessario un cambio di marcia per evitare il rischio retrocessione che sembrava lontano fino a pochi mesi fa.

Molto più tranquilla la situazione dell’Entella che a 42 punti può ancora sperare in una difficile ma non impossibile rincorsa alla zona playoff. Anche i liguri dovranno tuttavia cambiare marcia, dato che nelle ultime sfide è arrivato solo un successo.

Juve Stabia – Entella – Dove vederla

La sfida in programma allo stadio Romeo Menti di Castellammare andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Tuttavia sarà possibile seguire la partita sul digitale terrestre sul canale Rai Sport.

Juve Stabia – Entella – Risultato in diretta

Il match potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale dopo ogniazione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.