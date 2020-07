DIRETTA STREAMING – Livorno – Cremonese – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Sarà una sfida per la permanenza in Serie B quella in programma alle ore 21.00, venerdì 10 luglio che vedrà contrapposte le formazioni di Livorno e Cremonese.

Stato di forma delle squadre

Ultimissimo in classifica, il Livorno appare oramai destinato alla retrocessione, anche per via della situazione societaria non dissimile da quella di classifica: 15 punti separano i labronici dalla zona playout, ma le ben 21 sconfitte subite finora danno poche speranza per un proseguo del campionato positivo.

Migliore la situazione della Cremonese, attualmente fuori dalla sopracitata zona playout di un punto, anche se sarà opportuno conquistare punti prima possibile per allontanarsi dalla “zona rossa”.

Livorno – Cremonese – Dove Vederla

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Livorno – Cremonese – Risultato in diretta

Il match potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale dopo ogniazione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.