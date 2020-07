DIRETTA STREAMING – Pescara – Perugia – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Sfida di “mezza classifica” quella tra Pescara e Perugia, entrambe piazzate a metà graduatoria ma con un futuro ancora da decidere. Il match tra le due squadre avrà inizio alle ore 21.00 di venerdì 10 luglio.

Stato di forma delle squadre

Il Pescara è 12esimo a 40 punti, a 6 dalla zona playoff ma anche a 4 da quella playout: i delfini sono quindi sospesi tra due zone di classifica differenti e dovranno obbligatoriamente trovare punti per ambire ad un finale di campionato tranquillo.

Idem dicasi per il Perugia, a quota 39 punti, dopo diverse vicissitudini vissute nel corso della stagione, il ritorno in campo non sembra aver fatto benissimo neanche ai grifoni.

Pescara – Perugia – Dove Vederla

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Pescara – Perugia – Risultato in diretta

Il match potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale dopo ogniazione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.