DIRETTA STREAMING – Pordenone – Pisa – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Ottima forma per le due squadre che andranno ad affrontarsi oggi presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, che ospiterà l’incontro tra Pordenone e Pisa, due formazioni che hanno reso probabilmente oltre le aspettative di inizio torneo.

Stato di forma delle squadre

Terzo posto per il Pordenone che proverà ad approfittare di un eventuale passo falso del Crotone, attualmente al secondo posto, a 3 di distanza, per conquistare la matematica promozione in Serie A, ambita nella stessa maniera anche dal Pisa, che con un filotto di risultati positivi che perdura da diverse giornate, si è portato al 9° posto a 46 punti, gli stessi del Chievo, virtualmente promosso per i playoff.

Pordenone – Pisa – Dove Vederla

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Pordenone – Pisa – Risultato in diretta

Il match potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale dopo ogniazione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.