Empoli – Frosinone – Probabili formazioni – dove vederla in tv e streaming

Empoli e Frosinone si affrontano per la 33^ giornata di campionato di Serie B allo stadio Carlo Castellani di Empoli con calcio d’inizio alle ore 21:00.

Entrambe le squadre insieme al Benevento erano tra le principali candidate alla promozione in Serie A ma hanno deluso le aspettative.

Il Frosinone ha dato fiducia a mister Nesta e con qualche affanno sono riusciti a risalire la china. La vittoria nell’ultimo turno contro lo Spezia ha ridato morale ed è stato molto importante il rientro di Ciano dall’infortunio.

L’Empoli, dopo aver cambiato due allenatori, ha ritrovato continuità con l’arrivo di mister Marino e la qualificazione ai playoff non sembra impossibile vista anche l’ultima vittoria a Venezia che ha ridato un pò di entusiasmo a tutto l’ambiente.

Empoli – Frosinone – Le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Sierralta, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Ciciretti, Mancuso, Tutino.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rodhen, Maielli, Tabanelli, Beghetto; Dionisi, Ciano.

Empoli – Frosinone – dove vederla in tv e in streaming

La partita Empoli-Frosinone in programma oggi alle 21:00 allo stadio “Carlo Castellani”, a porte chiuse causa covid19, si potrà vedere in diretta streaming su DAZN, attraverso tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone, tablet e pc.

La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.