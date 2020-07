Film Stasera in Tv – Il sapore del successo – Trailer, Dove vederlo ed orario

By

Stasera in tv il film Il sapore del successo. Produzione statunitense del 2015 per la regia di John Wells con Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Riccardo Scamarcio, Jamie Dornan, Uma Thurman, Emma Thompson tra gli altri del cast. Il sapore del successo è una storia emozionante sulla passione per il cibo, sull’amore e l’importanza delle seconde opportunità.

Il sapore del successo – Trama

Adam Jones (Bradley Cooper), celebre chef “stellato” noto soprattutto per la sua personalità scostante, ha distrutto la propria carriera facendo uso di droghe e adottando comportamenti da star. Dopo tre anni di lontananza dalle cucine passati a disintossicarsi, l’ex enfant terrible della scena gastronomica parigina giunge a Londra deciso a redimersi. Determinato a conquistare l’ambitissima terza stella Michelin, il cuoco convince quindi l’amico Tony (Daniel Brühl), proprietario di un raffinato ristorante di lusso, ad assumerlo e mette insieme una formidabile brigata di cucina, in cui spicca il talento della bellissima Helene (Sienna Miller), madre single dalla vita molto complicata. Tuttavia il difficile carattere di Adam e la sua mancanza di fiducia nel prossimo non facilitano i rapporti, con il suo turbolento passato che riaffiora proprio nel momento più delicato.

Il sapore del successo– Trailer Video

Il sapore del successo – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Burnt

Genere: Commedia

Durata: 1h 40m

Anno: 2015

Paese: USA

Regia: John Wells

Cast: Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brhl, Riccardo Scamarcio, Jamie Dornan, Uma Thurman, Emma Thompson, Lily James, Alicia Vikander

Il sapore del successo – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Rai Movie, (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi, venerdì 10 Luglio 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film La via dei babbuini.