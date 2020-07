Film Stasera in Tv – Lolita – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Lolita. Coproduzione franco-statunitense del 1997 per la regia di Adrian Lyne con Jeremy Irons, Dominque Swain, Melanie Griffith, Frank Langella tra gli altri del cast. Si tratta del secondo adattamento cinematografico basato sull’omonimo romanzo dello scrittore russo Vladimir Nabokov, sceneggiato da Stephen Shiff. Dedicata al film anche la Your Lolita della cantautrice Luna Dolie. Il film fu al centro di un gigantesco caso di mancata distribuzione: terzo incasso dell’anno in Italia, non venne distribuito se non in Europa, rivelandosi un flop totale dal punto di vista del rapporto tra costi ed incassi. Anche il confronto tra Adrian Lyne, regista di 9 settimane e 1/2, e il regista della versione precedente di Lolita, Stanley Kubrick, suscitò più di qualche perplessità.

Lolita – Trama

Ramsdale, piccola cittadina del New England, estate 1947. Humbert Humbert, un professore inglese di letteratura francese, dall’indole calma e meditativa nonché dedito alla scrittura, lascia la natia Europa e si trasferisce in America con l’incarico di ricoprire la Cattedra universitaria di Lettere al Beardsley College, nell’Ohio, nell’autunno seguente. Dopo uno spiacevole imprevisto gli viene proposto di trascorrere i mesi estivi presso la casa della vedova Charlotte Haze, luogo dove avviene l’inaspettato incontro con la figlia quattordicenne di questa, Dolores, detta Lolita. L’uomo rimane subito rapito dalla bellezza acerba della ragazzina e pur di starle vicino accetta di soggiornare in affitto in quella abitazione. Nasce in lui un irrazionale sentimento d’amore, fomentato dalla contagiosa vivacità, dall’esplosiva esuberanza e soprattutto dagli atteggiamenti provocanti di Lolita. Ne consegue un pericoloso gioco di sguardi, silenzi, gesti e carezze che incrementano l’attrazione fisica che Humbert prova nei confronti della ragazzina.

Lolita – Trailer Video

Lolita – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Lolita

Genere: Drammatico

Durata: 2h 10m

Anno: 1997

Paese: USA, Francia

Regia: Adrian Lyne

Cast: Jeremy Irons, Dominque Swain, Melanie Griffith, Frank Langella

Lolita – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Cielo, (canale 26 del digitale terrestre), alle ore 21.15 di oggi, venerdì 10 Luglio 2020. La programmazione di Cielo lo prevede al termine dell’appuntamento quotidiano con Affari di Famiglia.