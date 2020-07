FINAL EIGHT CHAMPIONS LEAGUE – In questo articolo andremo a vedere tutte le partite che si giocheranno per le Final Eight di Champions League. Quest’anno la manifestazione a causa dell’emergenza coronavirus non si è potuta concludere e per questo motivo si è optato per una formula breve che vedrà la vincitrice della Champions a fine Agosto.

Proprio oggi, 10 Luglio, si sono svolti i sorteggi del calendario che andremo a scrivere qui di seguito.

Final Eight Champions League – Calendario e orari

Ritorni Ottavi di Finale

Juventus-Lione – 7 Agosto

Manchester City-Real Madrid – 7 Agosto

Bayern Monaco-Chelsea – 7 Agosto

Barcellona-Napoli – 7 Agosto

Articolo in aggiornamento con il calendario ufficiale delle Final Eight di Champions League.