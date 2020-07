Final Eight Europa League – Calendario, Orari e Date

Final Eight Europa League – All’interno di questo articolo andremo a vedere quali saranno gli accoppiamenti per la Final Eight di Europa League. Quest’anno infatti a causa dell’emergenza coronavirus non si potrà concludere la manifestazione così come è sempre stato e per questo motivo è stata create una competizione a parte tra le otto squadre che accederanno ai quarti di finale.

Vi sono ancora gli ottavi di finale da disputare ed addirittura Inter e Roma se la vedranno su partita secca dato che non hanno potuto giocare il match di andata. Tutte le partite si dovrebbero giocare il 5 Agosto 2020.

A – Inter-Getafe (Partita secca) – 5 Agosto

B – Roma-Siviglia (Partita secca) – 5 Agosto

C – Shaktar Donetsk-Wolfsburg – 5 Agosto

D – Basilea-Eintracht – 5 Agosto

E – Copenaghen-Istanbul – 5 Agosto

F – Manchester United-Lask – 5 Agosto

G – Wolverhampton-Olympiacos – 5 Agosto

H – Leverkusen-Rangers – 5 Agosto

Final Eight Europa League – CALENDARIO

Qui di seguito andremo a scrivere tutto il calendario delle Final Eight di Europa League. Il sorteggio di Europa League avverrà questa mattina alle ore 13 a Nyon.

Quarti di Finale

1. C vs D

2. F vs E

3. A vs H

4. B vs G

L’Inter dunque nel caso in cui passerà il turno contro il Getafe andrà a sfidarsi contro la vincente di Leverkusen e Rangers. Per la Roma invece, se supera il turno contro il Siviglia, si andrà contro Wolverhampton o Olympiacos.

Semifinali

4 vs 2

1 vs 3

Difficile il percorso per la Roma che nel caso in cui arriverà in Semifinale di Europa League potrebbe incontrare il Manchester United che è dalla stessa parte del tabellone. Per l’Inter invece, nel caso di passaggio del turno in semifinale, sarà una tra Shakhtar, Wolfsburg, Eintracht e Basilea l’altra semifinalista.