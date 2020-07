I migliori anni della nostra vita – Il meglio di – 10 luglio

I migliori anni della nostra vita ritorna nella prima serata di Rai 1 di oggi, 10 luglio 2020, con “Il meglio di”. Carlo Conti guiderà ancora una volta lo show, che in questa edizione estiva raccoglierà tutti i momenti più significativi di tutte e otto le edizioni del programma.

I migliori anni della nostra vita è anche un omaggio alla canzone omonima che Renato Zero ha scritto nel 1995. Sotto la regia di Stefano Vicatio, seguito da Maurizio Pagnussat, lo show è nato da un’idea dello stesso Conti in collaborazione con Leopoldo Siano ed Emanuele Giovannini.

I migliori anni della nostra vita – Dal 10 luglio 2020

Nella prima edizione, il padrone di casa è stato affiancato da Pamela Camassa e Maria Elena Vandone, oltre che dal comico siciliano Nino Frassica. Fra gli ospiti internazionali sono intervenuti invece Chuck Norris, Sylvester Stallone e Amanda Lear. La seconda edizione invece ha accolto in studio Alain Delon, mentre durante il terzo anno Frassica ha ceduto il testimonea Dado. Il successo purtroppo è andato in calo, come accaduto nell’edizione successiva. Dati gli ascolti poco soddisfacenti, si è pensato che il programma dovesse chiudere i battenti nel 2012, in occasione della sesta edizione. Data la popolarità ottenuta da Tale e Quale Show, con lo stesso conduttore, si è slittato tutto all’anno successivo.

Il penultimo giro di appuntamenti invece ha visto Anna Tatangelo al fianco di Conti e Ubaldo Pantani con le sue imitazioni. Fra gli ospiti sono intervenuti i Ricchi e Poveri, Marcella Bella e Patrick Hernandez. Tanti i volti che si sono alternati fra racconti ed emozioni sul palcoscenico virtuale: da Bobby Solo fino ad Al Bano, passando per Enrico Ruggeri a Paola Cortellesi fino a Ezio Greggio e Maria Grazia Cucinotta, oltre a molti altri ancora. Ne I migliori anni della nostra vita abbiamo visto anche Marco Masini, vincitore di Canzonissima, Luca Barbarossa e Paola & Chiara.