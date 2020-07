Juve Stabia – Entella – Probabili formazioni – dove vederla in tv e streaming

Oggi 10 luglio 2020 alle ore 18:45 allo stadio Romeo Menti di Napoli si giocherà la prima gara della 33^ giornata di Serie B tra Juve Stabia ed Entella.

La Juve Stabia, a causa delle ultime 4 sconfitte consecutive, è tornata in piena zona playout con 4 punti sul Trapani per evitare retrocessione diretta. Se vuole evitare lo spareggio bisognerà cambiare trend e vincere questa gara.

La Virtus Entella a quota 42 punti non può ritenersi ancora tranquilla ma allo stesso tempo può nutrire speranze anche per la zona playoff.

Juve Stabia – Virtus Entella – Le probabili formazioni

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Vitiello, Allievi, Troest, Elia; Mallamo, Calvano, Izco; Canotto, Forte, Cissè.

V.ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Poli, Pellizzer, Sala; Mazzitelli, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Morra, G. De Luca.

Juve Stabia – Virtus Entella – Dove vederla in tv e streaming

La partita Juve Stabia-Virtus Entella in programma oggi alle 18:45 allo stadio “Romeo Menti”, a porte chiuse causa covid19, si potrà vedere in diretta streaming su DAZN, attraverso tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone, tablet e pc.

La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inoltre la partita verrà trasmessa in diretta anche su Rai Sport.