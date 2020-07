Livorno – Cremonese – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Livorno – Cremonese si sfidano questa sera alle ore 21:00 allo stadio Picchi di Livorno per la 33a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte due delle squadre che al momento occupano posizioni nella parte bassa della classifica: ma mentre il Livorno sembra condannato alla retrocessione, come ha ammesso il suo stesso presidente, la Cremonese lotta per evitare il playout.

Livorno – Cremonese: come arrivano alla gara

Il Livorno è attualmente 20° in classifica a 21 punti, ultimo e ormai condannato alla retrocessione. Dalla ripresa ha vinto solo contro la Juve Stabia, che ha perso tutte e quattro le partite disputate fino a questo momento. Poi tre sconfitte contro Cittadella, Venezia e Trapani. Se si aggiunge a questo la decisione del patron Spinelli di non rinnovare fino a fine stagione il contratto della maggior parte dei giocatori che facevano parte del gruppo, si ha un’idea precisa dello stato in cui la squadra sta chiudendo la stagione.

La Cremonese invece occupa la 15° posizione in classifica con 37 punti, ed è in piena bagarre per evitare il playout retrocessione, staccato al momento di un solo punto in classifica, con Juve Stabia e Ascoli a 36 punti. La squadra ha vinto l’ultima partita in casa contro il Pescara dopo aver pareggiato a Salerno: nelle prime due partite erano arrivate due sconfitte.

Livorno – Cremonese: le probabili formazioni

LIVORNO (3-4-3): Plizarri, Bodgan, Di Gennaro, Porcino, Seck, Agazzi, Awua, Luci, Braken, Marsura, Mazzeo.

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi, Valzania, Castegnetti, Kingley, Gaetano, Ceravolo, Parigini.

Livorno – Cremonese: Il nostro pronostico

Occasione d’oro per la Cremonese per distanziare la zona retrocessione. Già normalmente la differenza di motivazioni porterebbe la gara verso gli ospiti, ma con i padroni di casa autocondannatisi alla retrocessione e privati degli elementi più rappresentativi della rosa sembra esserci davvero poco spazio per i dubbi: puntiamo per questo sul segno 2.

Livorno – Cremonese: Dove vederla in tv o streaming

La partita Ascoli-Salernitana, match valido per la 33° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN. L’emittente trasmette in streaming per tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone e pc. La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.