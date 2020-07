Milan News – Ibrahimovic se ne va: “Difficile restare, ora gioco gratis”

Milan News – Ibrahimovic ha quasi ufficializzato il suo addio al Milan in una intervista anticipata stamattina da La Gazzetta dello Sport e che sarà pubblicata domani in versione integrale su SportWeek, il settimanale della rosea. L’attaccante svedese non ha fatto giri di parole, affermando che la sua permanenza al Milan nella prossima stagione sarà molto complicata se le cose – sopratutto a livello dirigenziale – resteranno come in questo momento. Sottolineatura non da poco anche sull’aspetto economico: il giocatore ha accettato un prolungamento gratuito per i due mesi necessari a concludere la stagione.

Milan News – Ibrahimovic se ne va

Confermato quindi l’addio di Ibrahimovic al club rossonero dopo il ritorno realizzatosi soltanto lo scorso gennaio. È stato lo stesso giocatore ad ammettere che sarà molto difficile vederlo ancora al Milan nella prossima stagione. L’attaccante non è particolarmente soddisfatto delle ambizioni e dei progetti societari, e ha anche sottolineato di star giocando gratis in questo momento per una società che lui non ritiene “da Europa League”. Caustico anche il commento su Rangnick: “Non so chi sia”, ha detto lo svedese. Di seguito una sintesi dell’intervista proposta qui ai nostri lettori.

Milan News – L’intervista: “Difficile vedermi al Milan il prossimo anno”

“Ibrahimovic gioca per vincere qualcosa o sta a casa. Ibra non è un giocatore da Europa League come il Milan non è un club da Europa League. Sono tornato solo per passione, sto giocando gratis… Mi avevano detto che chiudere in America era troppo facile e allora sono tornato. Ibra è nato per giocare a calcio ed è ancora il migliore a giocare. Difficile vedermi ancora al Milan il prossimo anno. Non se c’è un altro club dopo il Milan, io non chiudo mai le porte. Ma vado solo in un posto dove comando, non in un posto dove le parole non valgono niente. Ho ancora troppa passione per quello che faccio”.