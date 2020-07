Pescara – Perugia – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming

Pescara – Perugia è una delle gare della 33° giornata valida per il campionato di Serie B. Le due squadre sono divise da 1 solo punto in campionato e sono rispettivamente 13° e 12°. Tra il Perugia è l’8° posizione, valida per disputare il playoff, distano solo 6 punti.

Tutto aperto per le ultime posizioni per l’accesso ai playoff per arrivare in Serie A, avanti a queste due squadre ci sono Entella, Empoli, Pisa e Chievo, una vittoria di una delle due squadre può riaccendere il sogno della massima serie, per questo motivo la partita sarà molto bella fino all’ultimo minuto.

I delfini arrivano da una sconfitta per 1-0 contro la Cremonese, che è costata la panchina a Legrottaglie, al suo posto è stato chiamato Andrea Sottil, che siederà sulla panchina del Pescara fino al termine della stagione. I perugini arrivano anche loro da una sconfitta ma per 2-1 contro il Pordenone 4° in classifica, e a 3 punti dal 2° posto, che da l’accesso diretto al prossimo campionato di Serie A.

Pescara – Perugia: Probabili formazioni

Pescara (4-4-1-1): Fiorillo; Balz ano, Drudi, Bettella, Masciangelo; Zappa, Busellato, Memushaj, Grecco; Galano; Maniero. All. Sottil

Perugia ( 3-5-2): Fulignati; Rosi, Rajkovic, Falasco; Mazzocchi, Dragomir, Carraro, Nicolussi, Di Chiara; Iemmello, Buonaiuto. All. Cosmi

Pescara – Perugia: Dove vederla in tv e streaming

Il match sarà disputato alle ore 21:00 all’Adriatico di Pescara, la partita sarà, dunque, visibile sulla piattaforma DAZN, esclusivamente per gli abbonati. È possibile seguire il match anche tramite l’applicazione dedicata scaricabile sia per Android ed Apple.