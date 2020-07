Rocco Fredella racconta al magazine di Uomini e Donne quanto sia pronto al matrimonio insieme alla sua compagna Doriana. L’ex cavaliere del talk show all’interno del parterre maschile aveva sceso le scale per corteggiare e conoscere meglio Gemma Galgani.

La loro storia d’amore però, è durata relativamente poco visto che, la dama ha deciso dopo una serie di insicurezze e di dubbi di chiudere la conoscenza con Rocco. Fredella più volte si è mostrato interessato alla dama, arrivando al punto di organizzarle una vera e propria sorpresa all’interno di un castello che, non è stata apprezzata in modo positivo da Gemma.

La loro conoscenza è quindi durata relativamente poco visti i comportamenti della dama che hanno spinto Rocco ad abbandonare il programma di Uomini e Donne. Una volta fuori però, per l’ex cavaliere è finalmente arrivato l’amore: Doriana Bertola.

La coppia ormai insieme da tanti mesi sembra ormai pronta al grande passo del matrimonio. Rocco infatti, decide di rilasciare le prime dichiarazioni sull’argomento direttamente al magazine di Uomini e Donne. Quali sono state le sue parole?

Rocco Fredella pronto al matrimonio

L’ex cavaliere del talk show ha rilasciato la sua intervista al magazine di Uomini e Donne uscito questa mattina, parlando della sua relazione. Rocco insieme alla sua compagna Doriana ha così annunciato di essere pronto al matrimonio.

Rocco ha infatti affermato che: “Ho organizzato per Doriana una sorpresa. Un viaggio in moto on the road durante il quale non solo le ho chiesto di sposarmi, ma, dopo il sì, abbiamo anche firmato le promesse di matrimonio”.

Ex cavaliere pronto a tutto per il suo amore

Rocco Fredella ha così annunciato il futuro matrimonio con la sua compagna dimenticando per sempre Gemma Galgani. La loro conoscenza finita nel peggiore dei modi ha lasciato dentro di lui un grande rammarico nei suoi confronti.

In merito alla storia d’amore che sta nascendo tra Gemma e Nicola Vivarelli, Rocco ha voluto dire la sua rimanendo comunque neutrale: “Credo che parte dei sentimenti che Gemma prova per Nicola siano una conseguenza del fatto che lei si senta lusingata dal piacere ad un ragazzo così giovane e non so se lo seguirebbe fuori dal programma.

Nicola ha un atteggiamento che invidio molto perché è stato davvero vittima di giudizi tostissimi che non lo hanno smosso di un millimetro”.