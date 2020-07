Le stelle possono fornirci precise indicazioni sul come muoverci per incontrare l’anima gemella. Ci sono ad esempio persone che hanno caratteristiche che li rendono propensi a un rapporto duraturo e serio. Uomini che dovresti sposare subito secondo lo Zodiaco: classifica.

1. L’uomo Capricorno

Uomini che dovresti sposare subito secondo lo Zodiaco: la classifica vuole al primo posto quello del segno zodiacale del Capricorno. Apparentemente freddo e austero, l’uomo del segno zodiacale del Capricorno è in realtà una delle persone migliori dello zodiaco. Sincero, onesto e profondamente altruista, l’uomo del segno zodiacale del Capricorno è un serio tradizionalista che crede nel matrimonio e ne onora il sacro vincolo. Anche se non è incline alle manifestazioni di affetto l’uomo del segno zodiacale del Capricorno lo dimostra con i fatti. Le parole secondo lui sono al vento, il Capricorno è uno che agisce. L’uomo del Capricorno è senza dubbio un uomo da sposare subito e se lo si incontra non bisogna farselo scappare.

2. L’uomo Leone

Uomini che dovresti sposare subito secondo lo Zodiaco: al secondo posto la classifica vuole quello del Leone. Anche se sembra sfuggente, L’uomo del Leone, leader nato, è perfettamente capace di affrontare le responsabilità che un matrimonio comporta. Un uomo del segno zodiacale del Leone pur di essere ammirato non può certo tradire la fiducia che la compagna ripone in lui. L’uomo Leone è un marito generoso e leale. Se è innamorato ama la stessa persona per tutta la vita, è affidabile, rispettoso. L’uomo del segno zodiacale del Leone cerca una donna che possa capirlo e accudirlo nel suo costante bisogno di affetto, che ripagherà con la fedeltà più assoluta all’interno del matrimonio.

3. L’uomo Acquario

Uomini che dovresti sposare subito secondo lo Zodiaco: al terzo posto della classifica c’è quello dell’Acquario. Certo conquistare un uomo del segno zodiacale dell’Acquario è un’impresa dato il suo essere restio ai legami ma ti posso assicurare che un uomo del segno dell’Acquario quando si impegna lo fa per la vita e non è interessato a cercare soddisfazioni amorose altrove. Per l’uomo Acquario una donna è già impegnativa, figuriamoci due! Apparentemente distaccato, l’uomo del segno zodiacale dell’Acquario è in realtà il partner perfetto, onesto e leale nei confronti della compagna. Il matrimonio per lui è un impegno che rispetta. Se veramente innamorato l’uomo del segno zodiacale dell’Acquario sa impegnarsi in un progetto a lungo termine.

4. L’uomo Scorpione

Uomini che dovresti sposare subito secondo lo Zodiaco: la classifica chiude con il quarto e ultimo posto dello Scorpione. L’uomo Scorpione è passionale, sposarlo vuol dire avere accanto una persona che per te ci sarà sempre, che ti farà sentire protetta, capita, soddisfatta. L’uomo del segno zodiacale dello Scorpione è sincero, molto passionale e quando si impegna lo fa per tutta la vita. Certo l’inizio di un rapporto con un uomo del segno zodiacale dello Scorpione può sembrare difficile ma ben presto la relazione giungerà al lieto fine. L’uomo Scorpione come marito è sensuale, caloroso, passionale. Lo Scorpione è un uomo certamente tra quelli da sposare subito.