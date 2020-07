Calciomercato – Affari e trattative dell’11 luglio – Juve su Zaniolo

Il calciomercato non si riposa nemmeno alla vigilia di partite fondamentali per il finale di stagione e la notizia del giorno è sicuramente quella che riguarda l’interessa della Juve per Zaniolo. Scopriamo tutti gli affari e le trattative di oggi.

Juve-Zaniolo perchè si può

Il nome di Nicolò Zaniolo resta di moda in casa Juventus e ad agosto i bianconeri potrebbero fare un’offerta importante alla Roma, che in caso di proposta da 50/60 milioni di euro non potrebbe non ascoltarla. Il giocatore sta bene nella capitale, non l’ha mai nascosto, ma le cose possono cambiare, viste anche le difficoltà economiche del club giallorosso.

Intanto in casa bianconera si continua a pensare a Milik, ma il Napoli continua a chiedere Bernardeschi. Una soluzione può essere trovata il mese prossimo.

Lautaro-Barcellona non è finita

Nonostante sia scaduto il termine per pagare la clausola rescissoria la storia tra Lautaro e il Barcellona non è affatto finita. Il calciatore argentino, secondo fonti spagnole, avrebbe già trovato l’accordo economico con i blaugrana che adesso sono pronti ad intavolare una trattativa con l’Inter a costi inferiori ai 111 milioni della clausola, cifra che gli spagnoli non hanno mai pensato di pagare.

La Roma conferma il terzo portiere

Daniel Fuzato, terzo portiere della Roma, ha prolungato il proprio contratto con i giallorossi fino al giugno del 2023: “Questo rinnovo rappresenta una tappa importante della mia carriera. La fiducia che il club ha riposto in me mi inorgoglisce”, le sue parole ai canali ufficiali del club.

Napoli-Osimhen: si aspetta la risposta del calciatore

Victor Osimhen e il Napoli: l’attaccante nigeriano è vicino al trasferimento in azzurro, ancora non concretizzato perché manca il suo sì. Le ultime dichiarazioni rilasciate dal calciatore non sono di quelle rassicuranti, ha infatti dichiarato di preferire l’Inghilterra all’Italia.

Sono in netto rialzo intanto le quotazioni di Hirving Lozano in casa Napoli, con gli azzurri che adesso stanno pensando a confermarlo dopo un inizio decisamente difficile. L’obiettivo del club è quello di rivalutarlo e rilanciarlo, anche perché, nel caso in cui dovesse arrivare la cessione nessuno ha intenzione di rimetterci. A decidere sarà Gattuso, che in questo finale di stagione continuerà a testarlo per poi prendere la decisione finale sul futuro del messicano.

La Fiorentina pronta a dire addio a Chiesa

Federico Chiesa non rinnoverà il contratto con la Fiorentina e il club viola dunque punterà a trovare la migliore soluzione per cederlo guadagnando al massimo dal suo addio. La valutazione resta 70 milioni di euro, cifra che però potrebbe essere raggiunta anche tramite contropartite tecniche. In casa viola sono sicuri che si farà avanti la Juve soprattutto in caso di cessione di Bernardeschi.

Intanto si valutano alcuni profili per l’attacco e tra questi Higuain e Mandzukic e a dirla tutta uno non esclude l’altro.