Calciomercato Atalanta – Addio vicino per l’esterno nerazzuro

Un addio scontato quello di Robin Gosens cercato da molti club con in prima linea Inter e Juventus.

Le voci sono anche confermate dallo stesso Gosens in un’intervista recente: “Non cado dall’albero ed ho sentito rumors sul mio conto; vedermi associato a tanti top club internazionali mi fa piacere anche se sono incredulo.

Se dovessi decidere di cambiare squadra la cosa importante è quella di trovare un progetto sportivo adatto a me.

Ho sempre detto che lo Schalke è il mio club del cuore. All’Atalanta sono felice, ma non ho mai nascosto il fatto che vorrei andare a giocare in Germania. Non so quando potrebbe succedere.”