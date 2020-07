Calciomercato Juventus – Cristiano Ronaldo sarà ancora per un anno un giocatore della Juventus, ma dalla Spagna rimbalza la notizia che sarà un giocatore del Barcelona a raccogliere l’eredità di CR7 in bianconero, con la possibilità che quest’ultimo e il nuovo acquisto convivano per un anno prima dell’addio del portoghese.

Calciomercato Juventus – Dal Barcelona arriverà l’erede di Cristiano Ronaldo

L’edizione odierna di Don Balon, storico giornale sportivo iberico, annuncia che la Juventus guarda nella rosa del Barcelona per la futura sostituzione di Cristiano Ronaldo. L’erede individuato tra i giocatori blaugrana è il francese Antoine Griezmann. Arrivato in blaugrana ad inizio stagione, ha raccolto finora 34 presenze e 9 reti, ma non si è pienamente integrato nel gioco di Messi e compagni. Non a caso al Barça si parla ormai da mesi del possibile ritorno di Neymar e della trattativa che potrebbe portare Lautaro Martinez dall’Inter al Camp Nou. Basterebbe solo uno di questi due acquisti a limitare notevolmente lo spazio di Griezmann in campo con il Barcelona e, quindi, a convincerlo alla cessione nonostante gli sforzi enormi fatti nel recente passato per trasferirsi in blaugrana dall’Atletico Madrid.

La Juventus, riferiscono dalla Spagna, ci sta pensando così seriamente che avrebbe già raggiunto un accordo di massima per il trasferimento con il club catalano. Tutto da verificare, invece, il resto. E sarebbe a dire come superare lo scoglio dei 18 milioni di ingaggio percepiti dal francese al Barcelona, e definire se l’approdo a Torino avverrà già nella prossima sessione di calciomercato, prima dell’inizio della stagione 2020/21, oppure se il francese sarà il sostituto designato di CR7 al termine del contratto del portoghese, alla fine della prossima stagione. Questa seconda ipotesi consentirebbe alla Juventus di “spostare” i milioni di Euro destinati allo stipendio di CR7 verso quello di Griezmann. Rendendo così la voce molto più plausibile.