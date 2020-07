Chi è Giacomo Raspadori, il “piccolo Di Natale” del Sassuolo [VIDEO]

Alla stesura delle formazioni ufficiali della partita Lazio – Sassuolo, ha stupito la decisione da parte dei neroverdi allenati da Roberto De Zerbi di schierare lo “sconosciuto” Giacomo Raspadori a pochi passi da “Ciccio” Caputo, non potendo contare sull’indisponibile Defrel.

Esordio dal primo minuto

Per l’attaccante appena ventenne del Sassuolo si è trattato dell’esordio dal primo minuto, scelta indubbiamente coraggiosa da parte del tecnico dei neroverdi ma che ha pagato, visto che il giovane attaccante ha dapprima segnato un goal da vero opportunista dopo neanche 10 minuti, rete tuttavia annullata dall’arbitro Di Bello a causa di un fuorigioco, sebbene l’assist sia stato giunto da un calciatore biancoceleste, per poi ripetersi con la rete del pareggio, stavolta regolarmente assegnata, pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo, marcatura decisiva per il risultato finale, che ha visto il Sassuolo vincere in rimonta.

Gol de Sassuolo

Raspadori ⚽pic.twitter.com/WVBNp3GpEA — Futbol 12 (@mexeuro10) July 11, 2020

Un “piccolo Di Natale”

Nato il 18 febbraio 2000, il giovane attaccante neroverde è cresciuto calcisticamente dapprima nel Progresso nell’annata 2008/2009, piccola società bolognese (essendo nato a Bentivoglio, in provincia proprio della città dell’Emilia-Romagna, per poi passare nel settore giovanile del Sassuolo l’anno successivo e fare tutta la trafila nelle giovanili neroverdi fino alla Primavera, dove si fa notare con numerose marcature: tanto basta per Roberto De Zerbi nella stagione passata farlo esordire tra i professionisti nella sfida contro l’Atalanta il 26 maggio 2019, in quella che resterà l’unica presenza nella stagione 2018/2019.

Bisognerà attendere la stagione corrente per rivederlo in campo a partire dalla sfida contro il Torino, lo scorso 25 agosto, oltre che per altri scampoli di partita contro Lazio, Genoa, Udinese.

Dal fisico compatto, è stato spesso paragonato a Antonio Di Natale, anche se il suo modello di riferimento resta Sergio Aguero, attaccante che ha fatto le fortune del Manchester City.

Il giovane attaccante non è nuovo neanche per quanto riguarda le selezioni giovanili, avendo indossato la magliadi tutte le rappresentative giovanili fino all’Under 20: molto probabilmente ne sentiremo ancora parlare.