Ciao Darwin 7 – Reale Vs Virtuale – Anticipazioni 11 luglio

Ciao Darwin 7 ritorna con la sua ultima puntata in replica, nella prima serata di Canale 5 di oggi, 11 luglio 2020. Rivedremo Jenny Watwood in qualità di Madre Natura, ma soprattutto assisteremo alla sfida di Reale Vs Virtuale. Si tratta delle ultime battute per i concorrenti del programma: avremo modo di rivedere i migliori protagonisti grazie ai Ciao Darwin Awards.

Le anticipazioni di Ciao Darwin 7 ci svelano intanto i Capitani delle due squadre: il Reale verrà guidato da Piergiorgio Odifreddi, mentre il Virtuale da Francesco Facchinetti. Come se la caveranno? E soprattutto chi riuscirà a conquistare il premio finale?

Ciao Darwin 7 – Reale Vs Virtuale

Le prove del programma sono sempre le stesse, ma le emozioni saranno lo stesso tantissime. La Macchina del Tempo vedrà due concorrenti delle due squadre in gara alle prese con il Monte Olimpo. La prova coraggio invece imporrà ai due team di sottoporsi a delle torture medievali. “Nel Medioevo, c’era un preliminare al quale venivano sottoposti soprattutto gli uomini”, ha detto Paolo Bonolis durante la presentazione del gioco, “ed era un preliminare abbastanza doloroso ed inquietante che, peraltro, era portato avanti da una figura leggiadra”. Non mancherà inoltre il Dibattito e la prova dei Cilindroni, abolita poi nel corso dell’edizione successiva.

I Ciao Darwin Awards verranno consegnati invece da Vittoria Schisano: saranno i personaggi più popolari a contendersi il premio di ogni sezione. Per la categoria Miglior Look, si sfideranno Fuffy, ovvero lo schiavo che abbiamo visto gareggiare con la Carne; Ilaria Seghesio dei Diversi e Fioravante Acierno degli Io so’ io. Sarà quest’ultimo a vincere, mentre perderà la statuetta di Miglior Performance, che verrà consegnata a Francesco Nozzolino dei Bucatini. Anche Florinda Colella dei Brutti non riuscirà a battere gli avversari. Ricordato per il suo essere spirituale, Fabio Filisetti detto Il Mistico riuscirà a conquistare il premio Concorrente dell’anno, riconoscimento che prevede come candidati anche Nozzolino e Francesco Petrone dei Normali. Le anticipazioni di Ciao Darwin 7 ci svelano infine che rosana Sodrè de Farias degli Stranieri otterrà la Onan Academy.