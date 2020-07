Consigli Fantacalcio – chi schierare nella 32°

Tanti i Big Match in questa 32° giornata, che si preannuncia particolarmente difficile per i Fantallenatori. Vediamo insieme chi schierare in ogni match.

Consigli fantacalcio per tutti i match della 32esima

Lazio-Sassuolo: sono uscite le formazioni ufficiali, Milinkovic gioca ma stringendo i denti. Immobile vorrà tornare a segnare, Luis Alberto può illuminare. Nel Sassuolo occhio a schierare Berardi e Caputo perché non partono titolari.

Brescia-Roma: bonus difficili, ma il Brescia rimane da sfruttare per quinti o sesti uomini sicuri, Donnarumma però è in forte dubbio in attacco. Nella Roma consigliamo Dzeko che non segna da 4 giornate e Veretout, in stato di grazia. Out Mkhitaryan.

Juventus-Atalanta: molto qui dipenderà da come i bianconeri reagiranno ai ritmi dei bergamaschi. La difesa in casa può reggere l’urto, a centrocampo qualcuno potrà soffrire. Costa, Dybala e Ronaldo rimangono comunque imprescindibili anche nei Big Match. Per la Dea consigliamo sempre Gosens, così come Zapata e Gomez, la Juve continua a concedere tanto.

Genoa-Spal: bonus difficili ma ottenibili dai vari Falque, Criscito e Sanabria. Schone offre spesso prestazioni solide. Nella Spal schierare titolari è complicato, Petagna può essere la sicurezza, Strefezza la sorpresa.

Cagliari-Lecce: una partita che sulal carta può offrire alcune soddisfazioni ai fantallenatori, quantomeno per i tanti giocatori con bonus nei piedi: Nainggolan, Joao Pedro e Mancosu su tutti.

Fiorentina-Verona: nella viola impossibile non puntare sempre su FR7, anche Vlahovic può andare bene contro l’Hellas, evitabili i difensori e Castrovilli non al top. Nel Verona consigliato l’ottimo Amrabat visto a Milano, così come Lazovic e Veloso.

Parma-Bologna: può essere la partita di Gervinho, Kurtic e Kucka potenziali voti positivi. Nel Bologna evitare i terzini in questo turno, Barrow e Orsolini possibili sorprese.

Udinese-Sampdoria: l’Udinese ha diversi schierabili in periodo di forma, da De Paul a Okaka passando per la rivelazione Sema. Nella Samp occhio all’avvicendamento Quagliarella-Gabbiadini, più facile puntare su Ramirez.

Napoli-Milan: nel Napoli occhio al reparto arretrato, che avrà a che fare con Hernandez e le mezze punte mobili del Milan. Insigne è in forte crescita, sempre validi Mertens e Ruiz in zona bonus. Per i rossoneri altra partita da conferme, Rebic e Ibra vanno a mille, Theo anche.

Inter-Torino: occhio a Lukaku, che potrebbe essere a sorpresa non in campo dall’inizio, difficile puntare su Martinez ma può essere la partita in cui si sblocca dopo una lunga astinenza. A centrocampo poche le scelte fantacalcistiche, così come in difesa se escludiamo Handanovic. Meglio puntare sulle ali. Nel Toro il gallo Belotti sembra il più in forma, Verdi e Berenguer le possibili sorprese.