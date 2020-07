DIRETTA STREAMING – Lazio – Sassuolo – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Sarà il match Lazio – Sassuolo quello che darà il via alla 32esima giornata di Serie A, sfida che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma alle ore 17.15 sabato 11 luglio. Direttore di gara è Di Bello.

Stato di forma delle squadre

La Lazio dopo un eccellente cammino in campionato che li ha visti come principali antagonisti per la lotta scudetto nei riguardi della Juventus, hanno subito un netto calo in concomintanza della ripartenza dopo il periodo covid: nelle ultime 5 uscite, sono arrivate ben 3 sconfitte che hanno parzialmente ridimensionato i sogni scudetto in casa biancoceleste, anche se i bianconeri restano a 7 punti di distanza.

Ottimo momento invece per il Sassuolo che è parso in ottima forma fin dalle prime settimane post-covid, con 2 pareggi e 3 vittorie negli ultimi 5 confronti, che hanno portato i neroverdi all’8° posto in graduatoria.

Lazio – Sassuolo – Dove Vederla

Sarà Sky a trasmettere l’incontro in esclusiva, sui canali Sky Sport serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite), raggiungibili anche tramite SkyGo con l’apposito applicazione disponibile per tablet, smart tv, smartphone, personal computer e simili.

Anche su NowTv il match sarà visibile tramite abbonamento.

Lazio – Sassuolo – Risultato in diretta e highlights

Il match potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale dopo ogniazione saliente, con tanto di commento e andamento della partita in ogni dettaglio.

In tempo reale l’articolo verrà aggiornato inoltre da video delle migliori azioni del match, come goal, azioni salienti, episodi var e simili.