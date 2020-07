Fioravante Acierno – Chi è il concorrente degli Io so’ io – Ciao Darwin 7

Fioravante Acierno si è conquistato il nomignolo di Uomo di Latta grazie a Ciao Darwin 7, durante la puntata degli Io so’ io Vs Noi non semo. Il suo particolare look argentato infatti ha spinto il padrone di casa ad affibbiargli il soprannome, che ancora oggi gli rimane incollato addosso.

Fioravante Acierno però sembra scomparso nel nulla in seguito alla sua partecipazione al programma. Che fine ha fatto? Come ha rivelato in seguito alla sua esperienza in tv, in realtà il suo personaggio era ben costruito e fatto apposta per far ridere i telespettatori.

Fioravante Acierno – L’uomo di Latta di Ciao Darwin 7

Fioravante Acierno è riuscito a conquistare il premio dei Ciao Darwin Awards dedicato al Miglior Look, sbaragliando due concorrenti piuttosto forti. Grazie ad alcune informazioni su internet, scopriamo tra l’altro che Uomo di Latta non è il primo ‘nome d’arte’ che gli viene affibbiato: il sirignanese è conosciuto nel suo paese come Mister Flauar Michele Piacentini. Cabarettista, casting model assistant e testimonial, ha partecipato anche a Romanzo Criminale, Il fantino, Pronti a tutto e Terapia d’urgenza. In particolare ha prestato il volto come esperto di sicurezza stradale per il Museo Vespa di Roma. Non si hanno notizie invece su serate recenti che lo vedono protagonista.

L’ultimo post pubblicato sul suo profilo Facebook risale infatti all’ottobre dell’anno scorso, quando l’ex concorrente ha annunciato la sua presenza come guida del Concorso Nazionale di Bellezza Miss Reginetta, in coppia con Raffaella Tirelli. Fioravante Acierno è più attivo su Instagram, dove alcuni giorni fa ha pubblicato un post per ringraziare tutti gli ammiratori che si sono ricordati del suo compleanno. “Riflettendo giorno dopo giorno in questo periodo Covid-19 comprendo che: quando sei popolare tutti/e a cercarti ed elogiarti”, ha scritto invece lo scorso maggio, “se non sei popolare nessuna persona ti conosce. E’ il confronto tra me ed amici/che artisti meno conosciuti, ma esistono ancora i valori? Saluti da Antantartide“.