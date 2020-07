Gemma Galgani parla di Ida a Uomini e Donne: “Ida ha bisogno di…”

Gemma Galgani parla di Ida Platano e della sua situazione difficile con Riccardo Guarnieri. La coppia infatti, ha preso due strade diverse e durante la giornata di ieri, la ex dama ha spiegato i reali motivi per cui è successo. Dopo anni di tira e molla continui, i due sembrano aver deciso senza neanche parlarne di iniziare una nuova vita l’uno lontano dall’altro.

Gemma Galgani però, nonostante il distanziamento sociale spiega quanto la sua casa amica Ida ha bisogno di lei, soprattutto in questo momento così difficile. La dama di Uomini e Donne al magazine del programma spiega infatti quanto, la sua presenza nei confronti della ex dama si fondamentale per non farla sentire sola e affranta. Quali sono state le parole che, Gemma Galgani ha riservato nei confronti di Ida e della sua storia con Riccardo Guarnieri?

Gemma Galgani parla di Ida Platano

La due dame sono ormai amiche storiche, la loro amicizia nata all’interno del parterre femminile del talk show, si è mostrata unita e solita anche fuori dal programma. Entrambe infatti, scalpitano dalla voglia di incontrarsi di nuovo, soprattutto in questo momento in cui Ida sta affrontando la sua vita senza Riccardo.

La Galgani, durante l’intervista al magazine di Uomini e Donne, spiega la sua voglia di stare vicino alla ex dama e parla di Ida come nessuno ha mai fatto prima. La dama che sta affrontando la sua conoscenza con Nicola Vivarelli, spiega di cosa ha realmente bisogno la Platano per star bene in questo momento.

Gemma spiega: “Quando si soffre per un legame sentimentale si ha bisogno di essere rassicurati, si ha bisogno di conforto, di protezione, di un abbraccio in cui sprofondare, a volte anche di piangere. Ritengo che in questi casi l’aiuto di un’amica sia semplicemente “esserci”, anche quando non è possibile la presenza fisica, ma è importante proprio trasformarsi quasi un in appoggio emotivo sicuro, dove lei sa di potersi rifugiare a qualsiasi ora. Sa che le sue parole saranno accolte e ascoltate con attenzione, sa che non verrà mai giudicata ma sostenuta sempre e comunque”.

Dama amica presente

Gemma Galgani parla di Ida e spiega quanto la sua migliore amica sia una donna stimare soprattutto per quello che fa con suo figlio e per la persona che è.

La dama di Uomini e Donne termina così le sue parole nei confronti di Ida: “Se penso a Ida, so benissimo che è una donna che lavora, con i problemi e le preoccupazioni che un’attività in proprio comporta in questo periodo. Non posso neanche parlare di colpe, da imputare a Ida o a Riccardo, in quanto non sono in grado di puntare il dito contro uno dei sue. L’unica cosa di cui sono cerca, e infatti è la mia massima, è che l’amore può tutto”.