Gli uomini più ansiosi dello Zodiaco: ecco chi sono quelli che si preoccupano per tutto. Li possiamo identificare grazie all’astrologia, che ci parla dell’entrata del Sole in un determinato segno alla nascita.

L’uomo del Cancro

Gli uomini più ansiosi dello Zodiaco, ecco chi sono: tra loro c’è il Cancro. L’instabilità di carattere tipica dell’uomo del segno zodiacale del Cancro è dovuta in maniera principale all’influenza della Luna, che domina il segno. Questa lunaticità di carattere può condurre gli uomini del segno zodiacale del Cancro dritti sulla strada delle ansie e a sviluppare timori infondati proprio nei momenti in cui il loro lato umorale tende verso il basso. Gli uomini del segno zodiacale del Cancro diventano quindi molto ansiosi, preoccupati per tutto, per il lavoro, per la casa. Gli uomini Cancro arrivano a ipotizzare situazioni catastrofiche che non hanno fondamento. Tipico del loro atteggiamento è poi far pesare le ansie sugli altri, soprattutto i famigliari, cercando una valvola di sfogo ai loro problemi riversandoli sul prossimo.

L’uomo dei Pesci

Gli uomini più ansiosi dello Zodiaco: tra loro ci sono i Pesci. Gli uomini del segno zodiacale dei Pesci sono molto sensibili, emotivi, empatici e per questo sono facilmente vittime di stati d’ansia incontrollati. Questi moti negativi dell’umore si manifestano nell’uomo dei Pesci soprattutto sviluppando problemi che in realtà non sono propriamente disturbi ansiosi. Ad esempio è molto facile trovare fobici tra gli uomini del segno zodiacale dei Pesci, ovvero persone che soffrono di paure immotivate come quella di volare, degli spazi chiusi o troppo ampi.

L’uomo della Bilancia

Gli uomini più ansiosi dello Zodiaco: sono i nati della Bilancia. Gli uomini del segno zodiacale della Bilancia sono molto emotivi per cui l’emotività gioca loro brutti scherzi. Gli uomini del segno zodiacale della Bilancia si fanno troppi problemi e possono manifestare stati d’ansia anche per inezie di poco conto, problemi futili, che persone non ansiose non capiscono. La preoccupazione per questi eventi, che debbano ancora verificarsi, siano prossimi o addirittura non esistano e siano loro congetture, porta gli uomini del segno zodiacale della Bilancia a essere negativi, sotto tono umoralmente, pensierosi. Quando sono in ansia gli uomini della Bilancia non riescono più a dormire. L’insonnia è purtroppo un loro disturbo tipico, ed è causata proprio dall’ansia.

L’uomo dei Gemelli

Gli uomini più ansiosi dello Zodiaco: tra loro ci sono anche i Gemelli. Gli uomini del segno zodiacale dei Gemelli, seppur meno ansiosi rispetto ai segni descritti in precedenza, non sono così rilassati mentalmente come vogliono apparire agli altri. A volte negli uomini del segno dei Gemelli si sviluppano ansie legate alla vita pratica, soprattutto quando non hanno a che fare con persone che possono prendere decisioni al posto loro e risolvergli di conseguenza i problemi. Gli uomini dei Gemelli vanno quindi in crisi perché si trovano ad affrontare cose che per tutta la vita cercano di sfuggire. Come gli uomini Bilancia anche i Gemelli sono predisposti a un disturbo come l’insonnia.