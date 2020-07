Ida Platano esperienza da dimenticare | Ex di Uomini e Donne nel passato

Ida Platano racconta la sua esperienza da dimenticare all’interno della sua partecipazione a Temptation Island. La ex dama di Uomini e Donne infatti, diversi anni fa ha voluto affrontare il viaggio nei sentimenti insieme al suo ormai ex fidanzato Riccardo Guarnieri. Il percorso nel docu-reality però non è andato come sperava, arrivando anche li a rimanere delusa di alcune azioni e di alcune parole dette dall’ex cavaliere ad alcune tentatrici.

Tra di loro sembra che le cose non siano mai andate rose e fiori, la coppia infatti più volte si è lasciata e ripresa senza però imparare dai propri errori. Negli ultimi mesi entrambi si sono mostrati in quarantena insieme, dando ai fan l’illusione che questa volta la loro storia d’amore avesse preso la strada giusta.

Ida invece, durante la giornata di ieri all’interno del magazine di Uomini e Donne ha affermato e confermato la sua rottura definitiva con Riccardo. Durante l’intervista però, Ida Platano racconta la sua esperienza da dimenticare a Temptation Island, lanciando qualche consiglio importante che ha imparato dalla sua partecipazione. Quali sono state le sue parole?

Ida Platano e la sua esperienza da dimenticare

La ex dama di Uomini e Donne dopo aver spiegato i motivi per il quale la sua storia con Riccardo è terminata, spiega anche la sua partecipazione a Temptation Island risalente al 2018. Ida racconta così la sua titubanza iniziale prima della partecipazione: “Pensi che all’epoca, un po’ per gelosia, non ero troppo convinta di volerci andare e invece con il senno di poi credo che sia un’esperienza da fare. A Temptation Island si capiscono tante cose della persona con cui si sta e soprattutto ci si rende conto dei comportamenti che il tuo compagno ha quando non è con te”.

Ida ha spiegato quali secondo lei sono poi gli errori che all’interno del docu-reality si commettono maggiormente: “Non devono aver paura di farsi abbracciare ma devono sentirsi liberi: non è un abbraccio che ti porta via dalla persona che ami, soprattutto se si è certi dei sentimenti che si prova. Un abbraccio, un bacio innocente sulla guancia in alcuni momenti può far capire alla persona dall’altra parte di cosa si sente la mancanza. Tutti abbiamo bisogno di coccole e attenzioni”.

Ex dama e il dolore a Temptation Island

Platano per concludere ha voluto sottolineare quando alcuni atteggiamenti possano cambiare il modo di vedere una persona, riuscendo a capire lati di lei che non si conoscevano. La coppia quando ha partecipato a Temptaion Island ha avuto un falò di confronto che, è terminato con la proposta di Riccardo di andare a convivere insieme, gesto che alla fine non è mai stato mantenuto.

Ida Platano racconta così quale momento l’ha fatta più soffrire all’interno del reality: “Per quello che riguarda il mio percorso, entrambi mi hanno infastidita, sia gli abbracci che sentire certe parole. Gli abbracci che Riccardo ha dato ma alcune parole che ha detto mi hanno fatto altrettanto male, se non di più”.