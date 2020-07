Juventus – Atalanta – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Juventus – Atalanta è la partita che in questo momento tutti aspettano per capire se i bianconeri riusciranno a tirar fuori gli artigli e se la Dea è davvero all’altezza di giocarsela anche con i campioni d’Italia. Questa sera alle ore 21:45 inizierà lo spettacolo per la 32a giornata di Serie A.

Juventus – Atalanta: come arrivano alla gara

La Juventus è reduce dal bruttissimo k.o. subito contro il Milan per 4-2 dopo essere stata in vantaggio per 2-0 e avere in pugno la possibilità di chiudere il discorso scudetto. I bianconeri si sono però rilassati subendo l’incredibile rimonta. Questa sera deve dimostrare contro la squadra più in forma del momento che quello di Milano è stato solo un incidente di percorso ed in più Sarri ritrova Dybala dopo il turno di squalifica, un rientro importante, perchè al momento la Joya è il più forma nel reparto offensivo.

L’Atalanta ormai sa solo vincere ed è difficilissimo bloccare la squadra di Gasperini, che è ricca di talento, velocità e forza al di sopra della media. Questo è l’ennesimo banco di prova per i bergamaschi ed un’eventuale vittoria aprirebbe scenari impensabili, perchè si metterebbero a 6 punti proprio dalla Juve ed entrerebbero di diritto nella lotta per il titolo.

Juventus – Atalanta: Pronostico

La partita è di quelle dure, durissime, ma è proprio in questi momenti che la Juve non sbaglia, per questo consigliamo la giocata sul segno 1 + Gol

Juventus – Atalanta: Le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini

Juventus – Atalanta: Dove vederla in tv e streaming

Juventus-Atalanta sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Sarà inoltre disponibile sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.