Juventus – Atalanta – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Juventus – Atalanta sono pronte per scendere in campo e dare vita al big match di giornata. I due allenatori sono molto carichi perchè in gioco c’è davvero tanto in questa sfida, che si preannuncia spettacolare.

Juventus – Atalanta: ultime dai campi

Qui Juventus – Dopo la delusione di San Siro, Sarri ritrova De Ligt in difesa e Dybala in attacco. Entrambi al rientro dopo la squalifica: l’olandese giocherà accanto a Bonucci mentre la Joya prenderà il posto di Higuain al centro del tridente completato da Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, ancora favorito su Douglas Costa. Possibile il rientro dal 1′ di Alex Sandro sulla fascia sinistra, mentre dalla parte opposta è ballottaggio tra Cuadrado e Danilo. Out De Sciglio.

Qui Atalanta – L’Atalanta dovrebbe invece affidarsi al proprio miglior undici con Toloi, Palomino e Djimsiti davanti a Gollini. Hateboer e Gosens sono favoriti su Castagne per giostrare sulle corsie esterne, De Roon e Freuler in mezzo, con Ilicic e il Papu Gomez a supporto di Duvan Zapata. L’altra opzione di Gasperini è inserire Pasalic sulla trequarti al posto di Ilicic, per un approccio meno arrembante.

Juventus – Atalanta: Formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Matuidi, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata.