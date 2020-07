Lazio – Sassuolo – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Riparte subito la serie A con la 32esima giornata, subito con un match molto interessante, che vedrà confrontarsi sul campo dell’Olimpico di Roma Lazio e Sassuolo, match in programma alle 17.15 di sabato 11 luglio.

Lo stato delle due squadre

Momento di flessione per la Lazio di Simone Inzaghi, nelle prestazioni e sopratutto nei risultati che hanno visto i biancocelesti uscire sconfitti nelle ultime due partite, rispettivamente contro Milan e Lecce che ha fatto allontanare i capitolini dalla Juventus che resta prima in classifica nonostante la sconfitta di questi ultimi contro i rossoneri.

La Lazio paga sicuramente il giocare così spesso in pochi giorni, oltre ad una panchina non particolarmente lunga. Resta comunque eccellente il loro campionato che vedrà con tutta probabilità il ritorno in Champions League nella prossima stagione agonistica.

Diametralmente opposta la forma fisica e mentale del Sassuolo che non ha ovviamente la stessa pressione dei suoi prossimi sfidanti e che inaspettatamente rispetto a poche settimane fa, torna tra le possibili pretendenti per i preliminari alla prossima Europa League, sebbene ci siano 8 punti di differenza con il Napoli. In ogni caso avversario difficile in questo momento per i biancocelesti, visto che i neroverdi arrivano da 3 convincenti vittorie contro Fiorentina, Lecce e Bologna.

Lazio – Sassuolo – Probabili formazioni

Non sarà della partita Patric, squalificato a causa di un morso nella gara contro il Lecce, oltre che Correa, Lulic e Marusic, per il resto pochi dubbi per Inzaghi che punterà probabilmente sul doppio attacco Immobile-Caicedo. Possibile impiego dal primo minuto per Jordan Lukaku sull’out mancino.

De Zerbi non potrà schierare Romagna e Obiang, tanta fantasia dietro alla probabile unica punta Caputo, costituita da Boga, Berardi e Djuriric. Niente Defrel, che non è stato convocato causa infortunio.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo (Lucas Leiva), Luis Alberto, Lukaku; Immobile, Caicedo. All. Simone Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. Roberto De Zerbi.

Lazio – Sassuolo – Pronostico

I padroni di casa vorranno riscattarsi, ma di contro ci sarà un’avversario ostico e particolarmente in forma: probabile una gara ricca di goal, ecco perchè consigliamo l’Over 2,5.

Lazio – Sassuolo – Dove vederla in tv e streaming

La partita sarà un’esclusiva di Sky che la trasmetterà sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite) e alternativamente attraverso l’app SkyGo, disponibile per ogni dispositivo iOs e Android compatibile. Il match sarà trasmesso anche da NowTv.